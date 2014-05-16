Поддомены при регистрации пользователя. Php, блог

Кидало! самое настоящее КИДАЛО! взял деньги и ничего не сделал! да я сам тупанул что согласился и повелся, но все же человек не отвественный, игнорит сообщения. ОЧень навязывался и постоянно спрашивал когда отправлю деньги. В общем НЕ рекомендую связыватся с этим человеком!!!