Партнерская программа

Веб-программированиеЗакрытнет заявок94 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для интернет-магазина необходимо сделать и установить партнерку.

Для первого уровня - 20% от продаж.

Для второго уровня - 5% от продаж рефералов.

Подключить к сайту и добавить страницу с материалами для продвижения товара. (реферальная ссылка, банер)

Стоимость 1500 рублей.

10 лет назад
irina392
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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