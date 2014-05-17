Программа для загрузки фото в группы ВК

$70
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Написать сайт/программу которая будет выгружать фото в группы вконтакте из xml файла.

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Фото

Пример товара в альбоме http://vk.com/photo-54594879_322528810

Если товара нет в наличии http://vk.com/photo-54594879_322528814

Примерный интерфейс интерфейс программы

1) http://joxi.ru/8j93UxjKTJC9Rhd220M

2) Права доступа для выбраной группы http://joxi.ru/ZCR2U_3JTJAxU0Q5RuY

Автономная работа программы на сервере

Обновлять ссылку xml по времени 1 раз в день 3,7,месяц

10 лет назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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