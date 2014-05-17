Сервер регистрации и авторизации на RoR/Devise

Написать простой сервер регистрации на Ruby on Rails 4 + Devise:

- регистрация пользователя (ввод данных и загрузка файлов в форме, 2-3 страницы),

- отправка подтверждения регистрации по СМС,

- авторизация,

- поддержка регистрации и авторизации сторонних приложений (REST API).

Интересует дальнейшее постоянное сотрудничество, поэтому требования чуть больше, чем были бы нужны для задачи:

- опыт RoR от 1 года, способность самостоятельной работы,

- обязательные требования: опыт RoR, умение работать с git,

- для отбора обязательно предоставить пример кода и/или репозитории,

- желательны навыки JavaScript,

- одного желания работать с RoR недостаточно, нужны минимальные навыки, при этом любая помощь в работе - предполагается, но не обучение "с нуля".

От Вас жду примеры, срок, стоимость.