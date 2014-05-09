Настройка севера Centos 6.5

Здравствуйте!

Имеется сервер с установленной Centos 6.5

Я ставил Ispmanager 5 по инструкции, установка прошла успешно,

но в результате есть некоторые проблемы с работой php, не работают сессии, время, возможно еще чтото.

А так же хотелось бы проверить правильно ли работает nginx.

А так же хотел бы получить некоторые рекомендации по безопасности.