Настройка севера Centos 6.5

Системное администрированиеЗавершен11 заявок152 просмотра
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Здравствуйте!

Имеется сервер с установленной Centos 6.5

Я ставил Ispmanager 5 по инструкции, установка прошла успешно,

но в результате есть некоторые проблемы с работой php, не работают сессии, время, возможно еще чтото.

А так же хотелось бы проверить правильно ли работает nginx.

А так же хотел бы получить некоторые рекомендации по безопасности.

CentOS
10 лет назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Спасибо! Профессионально, качественно.
Спасибо за отличную работу !