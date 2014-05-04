Поднять сервер (упал), установить PHP 5.3

Системное администрированиеЗакрыт15 заявок355 просмотров
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Требуется поднять сервер (упал почему-то), данные удалять нельзя. Базу данных удалять нельзя и т.п.

Требуется поднять, установить PHP5.3, tidy, ion-cube.

Важно - php именно 5.3, не 5.4

PHP
10 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад