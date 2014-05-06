Нужно настроить новый VDS и перенести туда сайты

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Нужно настроить веб-сервер на VDS и переместить туда около 25-30 сайтов - все сайты работают на drupal.

Текущий сервер работает на ISPmanager 4 - на новом сервере ISPmanager 5

Перенос необходимо выполнить прямо сейчас.

Общение по скайп

10 лет назад
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад