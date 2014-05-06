Samba к windows домену

$10
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Помощь в настройке samba centOS для подключения к windows домену,

нужна консультация к статье:

http://linux.yaroslavl.ru/docs/altlinux/master20_u/ch09s04.html.

10 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад