Написать 8 mySQL - запросов

$10
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изменилась таблица с данными, к которой обращался скрипт, поэтому необходимо изменить 8 mySQL-запросов.

MySQL
10 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад