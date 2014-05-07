Написать 8 mySQL - запросов

Помощь в настройке samba centOS для подключения к windows домену, нужна консультация к статье: http://linux.yaroslavl.ru/docs/altlinux/master20_u/ch09s04.html.
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Изменилась таблица с данными, к которой обращался скрипт, поэтому необходимо изменить 8 mySQL-запросов.
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