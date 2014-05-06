Здравствуйте! Имеется сервер с установленной Centos 6.5 Я ставил Ispmanager 5 по инструкции, установка прошла успешно, но в результате есть некоторые проблемы с работой php, не работают сессии, время, возможно еще чтото. А так же хотелось бы проверить правильно ...