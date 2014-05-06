SNMP

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Нужна помощ спецыалиста по SNMP

есть программа управления и файлы расширения -- .mib

программа управления цыфровым оборудованием DVB-C

нужно обяснить програмисту который пишет биллинг какие команды билинг должен отправльять и получать от оборудования

чтобы вкльючать и откльючать абонентов по карточке

10 лет назад
Art1977
46 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад