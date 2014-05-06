Настроить сервер VDS и перенести сайт

Системное администрированиеЗакрытнет заявок117 просмотров
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настроить сервер VDS (наверное рег.ру VPS-4 или ваши рекомендации, сейчас у нас сайт на площадке разработчика, диск 10Г, нам не хватает, по цене увеличения не договорились) в соответствии с приложенным тз, настроить резервное копирование.

Перенести существующий сайт.

10 лет назад
UNIQ
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад