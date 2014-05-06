Настроить сервер VDS и перенести сайт

Есть сервер на Debian. Необходимо установить туда vTiger CRM и связать его с установленным CS Cart. В первую очередь нужно, чтобы синхронизировались: Заказы Покупатели Товары Характеристики товаров (по возможности и при необходимости) Акции на товары (в движке есть возможность акционных ...