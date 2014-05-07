Установка memcached и настройка joomla ОС Debian

$50
Системное администрированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Ужасно тормозит сайт, поэтому надо установить и настроить memcached сервер и настроить joomla virtuemart, кроме того, дополнительно оптимизировать работу магазина.

JoomlaDebian
10 лет назад
siesta24
Елена 
58 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
10 лет назад
$50
1 день
Обращаюсь к Сергею второй раз. Он опять четко и грамотно выполнил проект, дал подробные консультации по сопутствующим вопросам. Сотрудничеством очень довольна, общением тоже. Спасибо, Сергей! Желаю успехов. Буду обращаться в дальнейшем.
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