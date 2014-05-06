Настройка конфигов Apache 2.4 и Nginx

$50
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок151 просмотр
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Требуется перенастроить конфиги с apache 2.2.26 + Nginx 1.4.7 под новую связку Apache 2.4 + Nginx 1.6.0.

Работаем по принципу, я Вам конфиги те что есть, Вы мне перенастроенные конфиги.

Жду Ваши предложения.

NginxApache
10 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад