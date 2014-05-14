Устранение проблем с сервером Centos

$250
Системное администрированиеЗавершен11 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разобраться с тормозами на сайте по причине ненастроенного сервера! Сервер centos Linux. Необходимо разобраться в причине медленной работы сайта и устранить их, сделать тюнинг сервера по возможности.

CentOS
10 лет назад
korzina
Кирилл 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lstep
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$150
1 день
Все быстро, оперативно, затюнили сервер, магазины после работы Степана просто летают. Спасибо!
Кирилл отличный заказчик. Щедрая, своевременная оплата!