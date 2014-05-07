DDOSят

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок163 просмотра
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Устранить ддост, бьют по базам данных

10 лет назад
Power-flex
Артем 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Мне была поставлена четкая задача - защитить сайт от перегрузок, вызванных DDOS атакой на главную страницу сайта http://madwrappers.ru/ Задачу я выполнил полностью и в срок, после чего Артем пообещал мне заплатить Оплаты я не получил, все мои сообщения остаются без ответа