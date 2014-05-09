Поставить прекомпилятор и nginx на VPS

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Собственно, задача. На сайте крутится Битрикс, хорошо, если исполнитель знаком с веб-окружением битрикса и требованиями к настройке.

Опыт, наличие в скайпе во время работы

Nginx
10 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад