Консультация Mikrotik

Системное администрированиеЗавершен1 заявка232 просмотра
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Необходимы учебные материалы по курсам Mikrotik.

Так же нужен специалист для консультирования по вопросам настройки RouterOS

10 лет назад
akinshind
Дмитрий 
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
itcs
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо. Было приятно работать.
Спасибо за работу. Рекомендую как хорошего заказчика.