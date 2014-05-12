Настроить сервер

$60
Системное администрированиеЗавершен1 заявка107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать поную настройку сервера и установить ffmpeg.

10 лет назад
LeonidY7375
Леонид 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$60
1 день
Спасибо Сергею за отлично выполненную работу. И отдельное спасибо за полезные советы по работе с сервером. Рекомендую, человек в этой теме мастер.
Работаем не первый раз, все отлично, оплата моментально! Рекомендую!