Нужно купить и установить SSL сертификат

Требуется перенастроить конфиги с apache 2.2.26 + Nginx 1.4.7 под новую связку Apache 2.4 + Nginx 1.6.0. Работаем по принципу, я Вам конфиги те что есть, Вы мне перенастроенные конфиги. Жду Ваши предложения.