Консультация по настройке сайта.

$10
Системное администрированиеЗавершен3 заявки135 просмотров
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Доброго времени суток!

Возникла проблема с редактированием шаблона joomla 3.

Необходима консультация, как сделать, если это возможно, дополнительное меню для каждого материла (возможно изъясняюсь не верно).

10 лет назад
Aquaterix
Василий 
57 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
master_b
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Очень благодарен Александру за быстрое и качественное выполнение работы!
Быстро и четко поставлены задачи и такая же оплата. рекомендую!