Консультация по настройке сайта.

Есть сервер на Windows задача настроить IIS, установить панельку какую-нибудь (типо isp ) для управления сайтами(создание фтп баз данных и т д)
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Доброго времени суток!
Возникла проблема с редактированием шаблона joomla 3.
Необходима консультация, как сделать, если это возможно, дополнительное меню для каждого материла (возможно изъясняюсь не верно).
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