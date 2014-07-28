Нужно установить vsftpweb

$20
Системное администрированиеЗавершен2 заявки158 просмотров
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Добрый день!

Нужно установить на сервер скрипт по ссылке ниже:

https://github.com/Tvel/VsftpdWeb/commit/a63dc9a1f961b2d2cade4e46f6db80e54cba72d8 - web для ftp

и интерфейс для крона.

10 лет назад
Gasya
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо! Отличная команда!
Спасибо !