Задача - поднять ТИЦ сайта с 700 до 1000. Сайт - www.gorod.dn.ua Интересуют предложения по оплате за результат, например +1тИЦ = $2 Должны применяться системные методы, без гСсылок.
Продвижение сайта по Yandex, Google в ТОП 5
Здравствуйте
Нужно продвинуть сайт в ТОП 5 Yandex и Google.
Ссылку на сайт и список ключевых фраз скину лично в ПМ.
После того как скину ключевики нужно будет составить смету по продвижению - срок и цену.
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