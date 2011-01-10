Продвижение сайта по Yandex, Google в ТОП 5

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Закрыт16 заявок239 просмотров

Здравствуйте

Нужно продвинуть сайт в ТОП 5 Yandex и Google.

Ссылку на сайт и список ключевых фраз скину лично в ПМ.

После того как скину ключевики нужно будет составить смету по продвижению - срок и цену.

14 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

antonygold
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$200
30 дней

Заявки фрилансеров

antonygold
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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