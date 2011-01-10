Задача - поднять ТИЦ сайта с 700 до 1000. Сайт - www.gorod.dn.ua Интересуют предложения по оплате за результат, например +1тИЦ = $2 Должны применяться системные методы, без гСсылок.
Прогон сайта по каталогам и блогам форумам
Прогон сайта по каталогам,блогам,форумам!
Нужно прогнать 4 сайта,выслушаю ваши предложения.Космос цены не предлагать.Предлагать гарантии)))
Спасибо
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