Методичка, обзор о оптимизации под НЧ

Нужна методичка, обзор, статья о том, как правильно оформлять страницу (в данном случае новость) под НЧ запрос. Не то как продвигать и какие ссылки покупать, а именно как нужно оптимизировать определенный НЧ ключ.

Что требуется? Расписать все по полочкам, от title и до конца. Внутренняя перелинковка, теги(нужны или нет) какой должен быть текст или не должен быть. Информация нужна для продвижения в Яндексе. Будет наполняться СДЛ сайт на котором планируется ежедневное обновление новостей. Ну и на последнее, 2 примера с разными способами оптимизации под НЧ.

Так же немного информации о Гугле, написать о различиях оптимизация под НЧ.