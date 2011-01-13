Консультация по оптимизации, приватно для Delpher

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка119 просмотров

Помощь в оптимизации сайта интернет магазина бытовой техники

14 лет назад
Waleriya
36 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень подробная и полезная инструкция была составлена Дмитрием. Его анализ сайта дал полную картинку о его состоянии и определили дальнейшие действия со стороны раскрутки! На все мои вопросы были оперативно получены ответы с разъяснениями! Дмитрий - мастер своего дела. Мои самые лучшие отзывы!
Очень доволен сотрудничеством. Работаю с Валерией не первый раз и как всегда ясное задание и быстрая оплата. Рекомендую всем

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад