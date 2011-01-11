Поисковики не видят сайт

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Закрыт10 заявок252 просмотра

Уважаемые фрилансеры! недавно создан сайт, но к сожалению его не видят поисковики. соответственно необходимо сделать этот поиск, а так же прописать слова которые будут участвовать при поиске

14 лет назад
leshaswiridow
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров