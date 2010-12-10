leshaswiridow

Алексей leshaswiridow

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поисковики не видят сайт

    Уважаемые фрилансеры! недавно создан сайт, но к сожалению его не видят поисковики. соответственно необходимо сделать этот поиск, а так же прописать слова которые будут участвовать при поиске

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта на автомобильную тему (домен есть)

    Доброй ночи, уважаемые фрилансеры.! требуется сверстать сайт, вероятнее всего простой, не тяжелый flash (без всяких таблиц и полностью статики), тематика: авто, главная страница - по центру изображение авто/газель с небольшой анимацией, вокруг активные кнопки ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание сайта на автомобильную тему

    Новый проект для автомобильного бизнеса. требуется создание сайта с небольшими стандартными требованиями к количеству страниц. Более подробные требования (цвет, как должен выглядеть, какие картинки и в каких углах) и уточнения после связи с кокретным лицом, ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад