leshaswiridow

Уважаемые фрилансеры! недавно создан сайт, но к сожалению его не видят поисковики. соответственно необходимо сделать этот поиск, а так же прописать слова которые будут участвовать при поиске
Поисковые системы (SEO)10 заявок
Закрыт
14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! недавно создан сайт, но к сожалению его не видят поисковики. соответственно необходимо сделать этот поиск, а так же прописать слова которые будут участвовать при поиске
Доброй ночи, уважаемые фрилансеры.! требуется сверстать сайт, вероятнее всего простой, не тяжелый flash (без всяких таблиц и полностью статики), тематика: авто, главная страница - по центру изображение авто/газель с небольшой анимацией, вокруг активные кнопки ...
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