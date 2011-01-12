Необходимо сделать прогон по украинским строительным доскам объявлений. Ваши предложения цены и качества
Продвижение сайта
Здравствуйте ув. фрилансеры.
Сделал сайт, есть сумма денег. Хочу раскрутить. Но не знаю как. Сказали обратиться к специалисту.
В общем вот сайт http://utake.com.ua/. Мне нужно поднять посещаемость, конечно же за счёт поисковых систем.
Бюджет 350-500$. Но нужно денежку вложить правильно, что бы потом сайт мне их отдал назад. По этому прошу сразу писать только тех, кто знает своё дело. Мне нужен человек с большой массой отзывов и хорошим рейтингом.
Для начала мне нужно, что бы Вы объяснили мне что да как. За счёт чего и как будет расти посещаемость. Сразу же что бы сказали на какую посещаемость я могу рассчитывать за такую сумму денег.
В общем жду предложений в личку.
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