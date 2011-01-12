Продвижение сайта

Здравствуйте ув. фрилансеры.

Сделал сайт, есть сумма денег. Хочу раскрутить. Но не знаю как. Сказали обратиться к специалисту.

В общем вот сайт http://utake.com.ua/. Мне нужно поднять посещаемость, конечно же за счёт поисковых систем.

Бюджет 350-500$. Но нужно денежку вложить правильно, что бы потом сайт мне их отдал назад. По этому прошу сразу писать только тех, кто знает своё дело. Мне нужен человек с большой массой отзывов и хорошим рейтингом.

Для начала мне нужно, что бы Вы объяснили мне что да как. За счёт чего и как будет расти посещаемость. Сразу же что бы сказали на какую посещаемость я могу рассчитывать за такую сумму денег.

В общем жду предложений в личку.