Нужно привлечение целевой аудитории к сайту

Нужен человек, который сможет за определенную плату создать группы в соцсетях, расбросать сообщения по форумам, что бы привлечь целевую аудиторию.

Далее нужно поддержание групп и рассылка приглашений целевой аудитории.

Тема сайта зоологическая.

Оплата может быть помесячная + % от количества привлеченных людей к сайту.

Указывайте цену за создание группы в соцсетях и отдельно поддержку.

Сайт дам конкретному исполнителю.