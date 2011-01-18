Нужен человек, который сможет за определенную плату создать группы в соцсетях, расбросать сообщения по форумам, что бы привлечь целевую аудиторию. Далее нужно поддержание групп и рассылка приглашений целевой аудитории. Тема сайта зоологическая. ...
Анализ существующей сео оптимизации
Необходимо провести анализ сайта http://discount-taxi.ru
Вкратце, необходимо написать ТЗ на оптимизацию сайта (либо исправление существующей). Срок утро 14.01.2011г.
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