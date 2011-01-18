Анализ существующей сео оптимизации

Здравствуйте ув. фрилансеры. Сделал сайт, есть сумма денег. Хочу раскрутить. Но не знаю как. Сказали обратиться к специалисту. В общем вот сайт http://utake.com.ua/. Мне нужно поднять посещаемость, конечно же за счёт ...