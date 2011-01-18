Анализ существующей сео оптимизации

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок147 просмотров

Необходимо провести анализ сайта http://discount-taxi.ru

Вкратце, необходимо написать ТЗ на оптимизацию сайта (либо исправление существующей). Срок утро 14.01.2011г.

14 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Заказывал сео-анализ сайта. Анализом и представленными отчетами доволен. Работы выполнены в срок. Четкое понимание ситуации.
Приятно иметь дело с адекватными заказчиками, четко поставленная задача, своевременная оплата,все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад