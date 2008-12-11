Регистрация в каталогах, справочниках

Есть сайт строительной компании. Необходимо поднять видимость сайта посредством размещения информации (о компании, режим работы, контактное лицо и контактный телефон, ссылка на сайт) на различных промышленных порталах, каталогах и прочих ресурсах.

Список где будет подана заявка на публикацию нужно будет заранее согласовать. Условия по оплате - в зависимости от количества опубликованных записей.