Есть продвигаемый сайт- ввв точка бухсервер точка ру, есть список ключевых слов Аудитория: Россия используем Инструменты: - закупка ссылок (оптимизатору можно воспользоваться их аналитикой и рекомендациями) - статьи в ...
Регистрация в каталогах, справочниках
Есть сайт строительной компании. Необходимо поднять видимость сайта посредством размещения информации (о компании, режим работы, контактное лицо и контактный телефон, ссылка на сайт) на различных промышленных порталах, каталогах и прочих ресурсах.
Список где будет подана заявка на публикацию нужно будет заранее согласовать. Условия по оплате - в зависимости от количества опубликованных записей.
Заявки фрилансеров
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