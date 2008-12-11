Регистрация в каталогах, справочниках

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Есть сайт строительной компании. Необходимо поднять видимость сайта посредством размещения информации (о компании, режим работы, контактное лицо и контактный телефон, ссылка на сайт) на различных промышленных порталах, каталогах и прочих ресурсах.

Список где будет подана заявка на публикацию нужно будет заранее согласовать. Условия по оплате - в зависимости от количества опубликованных записей.

14 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров