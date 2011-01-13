Продвижение онлайн игры на европейском рынке

Есть браузерная онлайн игра переведенная на немецкий и английский язык.

Есть бюджет рекламный порядка 3 000 USD в месяц (на первых порах). В дальнейшем возможно увеличение.

Нужно продвигать данную игру на европейский рынок. Показателем успешности продвижения является количество и стоимость регистраций в игре. Оплачиваются рекламные предложения нами через вебмани или через пейпал. От рекламнго агента требуется только говорить кому и сколько платить :)

Возможные варианты оплаты труда рекламного агента.

1. Помесячная фиксированная плата после предоставления отчетности где и что размещали и на каких условиях.

2. Либо предоставление доли в сборах от игры.

Заявка без предоставления портфолио не рассматривается. Заявления типа, я ничего такого не делал, но могу попробовать, так же не рассматриваются