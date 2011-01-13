Поднять сайт по ключевым словам в гугле

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок210 просмотров

Добрый день.

Нужно поднять сайт по ключевым словам в гугле интересен регион "Украина"

слова

-Эпиляция

-Депиляция

-Лазерная эпиляция

-косметология

-пилинг

-омоложение

Консультацию по раскрутке СЧ запросов и НЗ запросов

На данный момент требуются для сотрудничества специалисты в области СЕО.

Предпочтение будет отдано кандидатам с хорошей репутацией и вменяемыми запросами.

14 лет назад
Nikolas85
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров