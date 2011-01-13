Требуется опытный СЕО мастер! Необходимо вытащить сайт из под фильтра и доказать Яндексу, что он нормальный. Из индекса выпало почти 99% страниц из 22тыс, которые были и держались около месяца остались только 90. Морда сайта ...
Поднять сайт по ключевым словам в гугле
Добрый день.
Нужно поднять сайт по ключевым словам в гугле интересен регион "Украина"
слова
-Эпиляция
-Депиляция
-Лазерная эпиляция
-косметология
-пилинг
-омоложение
Консультацию по раскрутке СЧ запросов и НЗ запросов
На данный момент требуются для сотрудничества специалисты в области СЕО.
Предпочтение будет отдано кандидатам с хорошей репутацией и вменяемыми запросами.
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