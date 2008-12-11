Проект 20: Раскрутка сайта центра по сертификации

Сайт для раскрутки: http://optimatest.ru/

дата регистрации сайта: 2008.12.11

контент был выложен вскоре после регистрации

в дальнейшем обновлялся.

оплата: оплата по 3 руб за целевого посетителя.

т е посетителя по моей тематике, так напрмер не идут в зачет пометители

по "жилищному сертификату", "родовому сертификату" и т д

сводка по счетчику liveinternet.ru

в случае нечестности поведения оптимизатора, само собой договор бедет расторгнут.

в качестве подъемных для закупки ссылок могу зарегистрировать аккаунт и класть бюджет на ссылки.

сразу скажу что в начале работы речь может идти об очень скромных ссылочных бюджетах.

другими словами - о минимальных, за которые вы только можете взяться.

как показала моя практика раздачи сайтов - раскрутчик делающий основную ставку на "гонку вооружений"

ссылочного бюджета не добивается стабильных и хороших результатов, и всех ждет только разочарование.

т е о ссылочном бюджете может идти речь именно как о подстраховке и поддержке, а не как основном методе.

об оплате оптимизации сайта речи быть не может.

в ответ на ваше письмо будет выслан примерный набор слов, на котоый можно ориентироваться загоняя посетителя.

к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите, пожалуйста, предложения на kyrkunov @ mail.ru

спасибо