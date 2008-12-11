Есть браузерная онлайн игра переведенная на немецкий и английский язык. Есть бюджет рекламный порядка 3 000 USD в месяц (на первых порах). В дальнейшем возможно увеличение. Нужно продвигать ...
Проект 20: Раскрутка сайта центра по сертификации
Сайт для раскрутки: http://optimatest.ru/
дата регистрации сайта: 2008.12.11
контент был выложен вскоре после регистрации
в дальнейшем обновлялся.
оплата: оплата по 3 руб за целевого посетителя.
т е посетителя по моей тематике, так напрмер не идут в зачет пометители
по "жилищному сертификату", "родовому сертификату" и т д
сводка по счетчику liveinternet.ru
в случае нечестности поведения оптимизатора, само собой договор бедет расторгнут.
в качестве подъемных для закупки ссылок могу зарегистрировать аккаунт и класть бюджет на ссылки.
сразу скажу что в начале работы речь может идти об очень скромных ссылочных бюджетах.
другими словами - о минимальных, за которые вы только можете взяться.
как показала моя практика раздачи сайтов - раскрутчик делающий основную ставку на "гонку вооружений"
ссылочного бюджета не добивается стабильных и хороших результатов, и всех ждет только разочарование.
т е о ссылочном бюджете может идти речь именно как о подстраховке и поддержке, а не как основном методе.
об оплате оптимизации сайта речи быть не может.
в ответ на ваше письмо будет выслан примерный набор слов, на котоый можно ориентироваться загоняя посетителя.
к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите, пожалуйста, предложения на kyrkunov @ mail.ru
спасибо
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