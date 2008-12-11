Требуется хороший специалист для работы на постоянной основе. Детали в личку. Оплата по достижению результата. Оплата сотрудничества возрастает по мере раскрутки проекта.
Продвижение запросов по сайту giprint.ru
1. Задача:
Продвижение следующих (в прикрепленном ф-ле) запросов в ТОП 3 поисковых систем, согласно таблице, учитывая то, чтобы запросы не падали после выведение и бюджет на поддержание их был не более 10% от выведения:
2. Объект: www.giprint.ru
Регион: Москва и МО, конечно лучше Россия, если по стоимости не будет дороже.
Продвижение в поисковые системах: www.yandex.ru & www.google.com.
3. Критерий выбора исполнителя: стоимость и примеры работ, механизмы продвижения. Обязательный доступ в skype, чтобы один раз в неделю обсудить предоставленный отчет, по необходимости.
Характеристики исполнителя: ответственность, внимательность, опыт.
4. Порядок оплаты:
- подписание договора.
- оплата за ссыложную массу 2 раза в месяц по согласованному графику платежей.
- оплата услуг Исполнителя по Результату достижения в заранее оговоренные сроки, либо за промежуточные итоги ТОП 50/10/3.
5. Условия:
- указать механизмы работы, к примеру, используемые интернет ресурсы: (http://refad.net/ http://seopult.ru/ http://www.sape.ru/ и др., не обязательно приведенные ) Не хотел бы, чтобы сложилось впечатление, что хотим воспользоваться источниками и работать по предложенному механизму. Каждый должен быть профессионалом в своей сфере. Мы занимаемся полиграфией, а не услугами SEO, поэтому ищем исполнителя.
- указать ссылочный бюджет и стоимость работы.
- необходимо исполнителю заполнить таблицу.
- основная цель, чтобы большинство запросов свыше 80% было за счет постоянных ссылок, а не арендованных.
С уважением,
Дмитрий Александрович
"Центральная Типография"
т./факс: +7 (495) 505 50 47
e mail: [email protected]
web: www.giprint.ru
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