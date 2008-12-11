Добрый вечер,

Необходимо раскрутить программу, а точнее поднять ее продажи. Мы только недавно появились на рынке (2 недели назад) и продажи фактически нулевые. Посещаемость находиться около отметки 20 чел, но не смотря на это она уже покупается.

Более подробно, кто заинтересован работать в проекте вышлю подробную информацию.

Что за программа?

вкратце это утилита для оптимизации PC наподобие TuneUp... , и я предполагаю, что она составит конкуренцию TuneUp в ближайшее время при грамотной раскрутке.

Требования:

- Умение управлять и составлять маркетинговые планы

- Знание английского языка, или умение переводить в google translate =)

- Умение оптимизировать сайт под поисковые системы (в.т.ч. и западные)