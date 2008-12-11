Раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок209 просмотров

Есть сайт (ссылка только исполнителю), его надо расскрутить ТИЦ-0 PR - 0, только сделан.

Сколько это будет стоить?Те кто выставляет счет по 1000$ просьба не беспокоить, хочу платить только за результат.

Длительное сотрудничество.

ICQ 648602606

14 лет назад
smartest11
Юлия 
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров