Нужна консультация по СЕО

Есть сайт http://humorial.ru

Планирую двигать сайт статьями, поэтому нужно:

1. скорректировать семантическое ядро (с учетом конкуренции, то есть чтобы не продвигаться по высококонкурентным запросам, по которым шанса выйти в топ 5-10 нету бесплатно, продвигаясь только статьями)

то что я уже выбрал в качестве семантического ядра, пришлю Вам на почту

2. подобрать нужные страницы для продвижения, а если такой нету страницы на сайте или слабенькая релевантность дать указания какие СЕО-статьи нужно написать и выложить

3. дать советы по оптимизации продвигаемых страниц и всего сайта в целом

4. отчет прислать в ворд-формате

5. продвигаться планирую контентом, и статьями, которые будут рассылаться по другим сайтам, поэтому так же нужны советы: на какие сайты постить статьи лучше чтобы давали обратную ссылку. и в целом стратегию нужно простроить написания статей и рассылания их по сайтам

6. сайт относительно новый, имеет много обратных ссылок, но тИЦ равен 0. нужно проанализировать не попал ли он под какой-либо фильтр яндекса

я поставил на него 3 сквозняка с других своих сайтов (на одном из них несколько тысяч страниц)

нужно ли убрать эти сквозняки, или может быть нужно поменять анкоры ссылок

так же применил кросспостинг самых интересных статей в 5-6 бесплатных блоговых сервисов. тоже хотелось бы знать не обиделся ли на это яндекс

желательно наличие у Вас опыта выполнения такой работы и отзывы от заказчиков этой услуги

В заявках прошу указывать:

- ссылку на портфолио

- ссылку где почитать отзывы (если есть)

- цену и сроки работы