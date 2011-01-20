Требуется хороший специалист для работы на постоянной основе. Детали в личку. Оплата по достижению результата. Оплата сотрудничества возрастает по мере раскрутки проекта.
Нужна консультация по СЕО
Есть сайт http://humorial.ru
Планирую двигать сайт статьями, поэтому нужно:
1. скорректировать семантическое ядро (с учетом конкуренции, то есть чтобы не продвигаться по высококонкурентным запросам, по которым шанса выйти в топ 5-10 нету бесплатно, продвигаясь только статьями)
то что я уже выбрал в качестве семантического ядра, пришлю Вам на почту
2. подобрать нужные страницы для продвижения, а если такой нету страницы на сайте или слабенькая релевантность дать указания какие СЕО-статьи нужно написать и выложить
3. дать советы по оптимизации продвигаемых страниц и всего сайта в целом
4. отчет прислать в ворд-формате
5. продвигаться планирую контентом, и статьями, которые будут рассылаться по другим сайтам, поэтому так же нужны советы: на какие сайты постить статьи лучше чтобы давали обратную ссылку. и в целом стратегию нужно простроить написания статей и рассылания их по сайтам
6. сайт относительно новый, имеет много обратных ссылок, но тИЦ равен 0. нужно проанализировать не попал ли он под какой-либо фильтр яндекса
я поставил на него 3 сквозняка с других своих сайтов (на одном из них несколько тысяч страниц)
нужно ли убрать эти сквозняки, или может быть нужно поменять анкоры ссылок
так же применил кросспостинг самых интересных статей в 5-6 бесплатных блоговых сервисов. тоже хотелось бы знать не обиделся ли на это яндекс
желательно наличие у Вас опыта выполнения такой работы и отзывы от заказчиков этой услуги
В заявках прошу указывать:
- ссылку на портфолио
- ссылку где почитать отзывы (если есть)
- цену и сроки работы
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер, Необходимо раскрутить программу, а точнее поднять ее продажи. Мы только недавно появились на рынке (2 недели назад) и продажи фактически нулевые. Посещаемость находиться около отметки 20 чел, но не смотря на это ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт (ссылка только исполнителю), его надо расскрутить ТИЦ-0 PR - 0, только сделан. Сколько это будет стоить?Те кто выставляет счет по 1000$ просьба не беспокоить, хочу платить только за результат. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разместить мои статьи на сайтах пресрелизов . База сайтов ваша. Статьи я дам. В статье по 2 ссылки на мой сайты. Всего нужно разместить в на 20 сайтах. Стоимость размещения статьи на 1 сайте ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
1. Задача: Продвижение следующих (в прикрепленном ф-ле) запросов в ТОП 3 поисковых систем, согласно таблице, учитывая то, чтобы запросы не падали после выведение и бюджет на поддержание их был не более 10% от выведения: ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт строительной компании. Необходимо поднять видимость сайта посредством размещения информации (о компании, режим работы, контактное лицо и контактный телефон, ссылка на сайт) на различных промышленных порталах, каталогах и прочих ресурсах. Список ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $70
Есть продвигаемый сайт- ввв точка бухсервер точка ру, есть список ключевых слов Аудитория: Россия используем Инструменты: - закупка ссылок (оптимизатору можно воспользоваться их аналитикой и рекомендациями) - статьи в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте, Детали проекта в прикрепленном документе. Пожалуйста, четко указывайте цену! Желательно предоставить короткий план работы. Если информации недостаточно - пишите в личку, а уже потом указывайте цену. Оплата по достижению результатаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно продвинуть сайт mtip.com.ua по Украине. Сайт новый. Жду предложенийПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Сайт для раскрутки: http://optimatest.ru/ дата регистрации сайта: 2008.12.11 контент был выложен вскоре после регистрации в дальнейшем обновлялся. оплата: оплата по 3 руб за целевого посетителя. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад