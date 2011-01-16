Имеется интернет магазин детской тематики woodfun.ru. Необходимо его разрекламировать на форумах (общение на свободные темы с ссылкой в подписи так же возможно ), блогах по детской тематике. Такой вид рекламы не должен расцениваться как спам, ...
Раскрутить сайт
Необходимо раскрутить сайт в поисковых системах Яндекс, Гугл, Маил, Рамблер по ключевым словам:
хостинг
хостинг сайтов
хостинг php
mysql хостинг
хостинг php mysql
лучший хостинг
1. Просьба написать цену попадания в ТОП 20 и ТОП10 по каждому ключевому слову в каждой поисковой системе.
Например, хостинг топ 20 яндекс = ххх р./мес; хостинг топ 10 яндекс = ххх р/мес и т.д.
2. Написать цену попадания с ТОП 20 и ТОП 10 по каждому ключевому слову сразу во ВСЕХ указанных ПС.
Например, хостинг топ 20 = ххх р/мес; хостинг топ 10 = ххх р/мес.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется продвижение форума, показатели которого на сегодняшний день следующие: Посещаемость - 500-600 хостов в день Постоянных пользователей (посещают форум каждый день) - 40-70 По некоторым ВЧ в ТОП5 Яндекса и Гугла и ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно поднять посещаемость и увеличить тиц у сайта http://samp-mods.com. Указывайте ваши цены и возможный результат.Закрыт14 лет назад
- $50
Нужна успешная регистрация в 600 БЕЛЫХ каталогах Простой отчет в виде таблички: 1) ссылка на каталог 2) ссылка на страничку где размещена ссылка на наш сайт ...Закрыт14 лет назад
Есть свеже созданная группа автомобильной тематики, надо добавить много реальных пользователей и немножко ботовЗакрыт14 лет назад
Нужно вручную прогнать по российск строительным доскам с регионом Украина. ТИЦ досок от 60. В заявке кол-во досок и стоимость за 1 размещениеЗакрыт14 лет назад
Нужно зарегистрировать сай по БЕЛЫМ каталогам. ТИЦ каталога должен быть от 30. В заявке прошу указывать кол-во имеющихся каталогов и стоимость одной регистрацииПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется провести поисковую оптимизацию сайта (в том числе внутреннюю) www.ju-ris.ru и поднять его в рейтингах по Калининграду по ряду наиболее распространенных общих запросов, а также по нескольким запросам (разрешение на работу, открыть фирму, услуги адвоката ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://dronova.com.ua/ Нужна оптимизация сайта. Сайт на Joomla. Бюджет обсуждается. В оптимизации не сильна. Пишите понятным языком;-) контакты: icq: 385506982 skype: saksoni1Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://humorial.ru Планирую двигать сайт статьями, поэтому нужно: 1. скорректировать семантическое ядро (с учетом конкуренции, то есть чтобы не продвигаться по высококонкурентным запросам, по которым шанса выйти в ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад