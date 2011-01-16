Раскрутить сайт

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Необходимо раскрутить сайт в поисковых системах Яндекс, Гугл, Маил, Рамблер по ключевым словам:

хостинг

хостинг сайтов

хостинг php

mysql хостинг

хостинг php mysql

лучший хостинг

1. Просьба написать цену попадания в ТОП 20 и ТОП10 по каждому ключевому слову в каждой поисковой системе.

Например, хостинг топ 20 яндекс = ххх р./мес; хостинг топ 10 яндекс = ххх р/мес и т.д.

2. Написать цену попадания с ТОП 20 и ТОП 10 по каждому ключевому слову сразу во ВСЕХ указанных ПС.

Например, хостинг топ 20 = ххх р/мес; хостинг топ 10 = ххх р/мес.

MySQLPHP
14 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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