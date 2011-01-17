Реклама сайта в интернете

Есть сайт pechati-ufa.ru, интересует его реклама в сети. Контекстная реклама, e-mail рассылки, еще виды рекламы.

НЕ SEO оптимизация. Этим уже занимаются. То есть именно реклама.

есть предложения? Прошу писать конкретно по контекстной, конкретно по другим видам что за какую сумму сможете сделать.