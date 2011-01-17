Нужно продвинуть сайт в google www.granit.dn.ua
Реклама сайта в интернете
Есть сайт pechati-ufa.ru, интересует его реклама в сети. Контекстная реклама, e-mail рассылки, еще виды рекламы.
НЕ SEO оптимизация. Этим уже занимаются. То есть именно реклама.
есть предложения? Прошу писать конкретно по контекстной, конкретно по другим видам что за какую сумму сможете сделать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для Интернет-магазина необходима реклама в Яндекс-директ. Необходимо составить компанию по принципу минимум вложений - максимум результата. Магазин http://www.wonder-shop.ru/ От Вас - подбор ключевых слов пот тематику магазина, приблизительный расчет ...Закрыт14 лет назад
- $50
Нужно прогнать badeshko.com, по каталогам фото тематики, сроки, стоимость, каков результат от вашего прогона. Здесь не писать, прошу на мыло.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Продвинуть сайт по мебели в топ10 поисковиковЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно поднять ТИЦ сайта http://dancingmusic.ru до 100Закрыт14 лет назад
В наличии есть сайт. http://mopsik.com.ua/ Задача - продать щенков мопса(только один помет) Как только задача будет выполненна - сайт прекращает существование. Необходимо привелч внимание к сайту чтобы в ...Закрыт14 лет назад
- $450
Необходимо вывести в топ 10 сайты. Тематика: ремонт квартир и образование. Регион: СПбПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо выполнить оптимизацию сайта fasaddekor.com.ua, и раскрутить его по нескольким поисковым запросам, например изделия из пенопласта, фигурная резка пенопласта, декор из пенополистерола.Закрыт14 лет назад
Необходимо раскрутить сайт в поисковых системах Яндекс, Гугл, Маил, Рамблер по ключевым словам: хостинг хостинг сайтов хостинг php mysql хостинг хостинг php mysql лучший хостинг ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно поднять посещаемость и увеличить тиц у сайта http://samp-mods.com. Указывайте ваши цены и возможный результат.Закрыт14 лет назад