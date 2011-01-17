Реклама сайта в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок229 просмотров

Есть сайт pechati-ufa.ru, интересует его реклама в сети. Контекстная реклама, e-mail рассылки, еще виды рекламы.

НЕ SEO оптимизация. Этим уже занимаются. То есть именно реклама.

есть предложения? Прошу писать конкретно по контекстной, конкретно по другим видам что за какую сумму сможете сделать.

14 лет назад
umls
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров