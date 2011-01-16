Составление стратегии для Яндекс-директ

Для Интернет-магазина необходима реклама в Яндекс-директ.

Необходимо составить компанию по принципу минимум вложений - максимум результата.

Магазин http://www.wonder-shop.ru/

От Вас - подбор ключевых слов пот тематику магазина, приблизительный расчет бюджета рекламы,

сама реклама (текст для размешения).

Комментарии и советы относительно проекта приветствуются, но на первом месте реклама, чтобы

увеличить продажи.

Для справки. Реклама на Яндекс-директ уже давалась и результат ее полностью окупил вложения в нее, но не больше.

Хочестя лучшего результата.