Написание СЕО статей

Есть сайт pechati-ufa.ru, интересует его реклама в сети. Контекстная реклама, e-mail рассылки, еще виды рекламы. НЕ SEO оптимизация. Этим уже занимаются. То есть именно реклама. есть предложения? Прошу писать конкретно ...