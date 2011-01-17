Нужно продвинуть сайт в google www.granit.dn.ua
Развитие группы ВКонтакте
Необходимо развивать группу ВК (привлекать пользователей). Никакого спама, никаких ботов и скриптов! все вручную!
Подробности с исполнителями лично.
От вас – цена вопроса и в течение какого времени можете участвовать в проекте. Исполнителей нужно много и надолго :)
ICQ 60677143
skype oxana.aprelskaya
читаю комментарии и личку
Заранее прошу простить, но отвечать на предложения без цены не буду.
Заявки фрилансеров
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