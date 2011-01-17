Развитие группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок200 просмотров

Необходимо развивать группу ВК (привлекать пользователей). Никакого спама, никаких ботов и скриптов! все вручную!

Подробности с исполнителями лично.

От вас – цена вопроса и в течение какого времени можете участвовать в проекте. Исполнителей нужно много и надолго :)

ICQ 60677143

skype oxana.aprelskaya

[email protected]

читаю комментарии и личку

Заранее прошу простить, но отвечать на предложения без цены не буду.

14 лет назад
enky
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров