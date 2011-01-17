Добрый день, коллеги. Находимся в поиске дополнительного специалиста по SMO (ВК, ФБ, Твиттер, Одноклассники, другие менее распространённые сети). Приглашения, реклама любыми белыми методами (интересует целевая аудитория). SEO продвижение не интересует. Оплата сдельная ...
Продвижение группы Вконтакте и Твиттера
Необходимо организовать продвижение группы Вконтакте и корпоративного Твиттера.
Важно: показывайте портфолио, мы будем проверять участников из ваших групп. Создание аккаунтов-ботов для вступления в группу заведомо не интересно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ для 5ти доменов, в настоящее время домены обладают ИЦ от 50 до 80 пунктов, необходимо довести уровень ТИЦ до 100-110 пунктов. Покупку ссылок в биржах типа sape.ru и аналогичных, с ежемесячным ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер. Сайт (ugk74.ru) Тиц 20. Сайт по основным ключам находится в топ 1 - топ 5. Перечень геоЗависимых ключевых фраз, по которым требуется продвижение Сайта Заказчика ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте необходимо продвижение внутренних страниц сайта socianews.ru в ПС Яндекс и Google, семантическое ядро в приложении. Домен относительно старый, по ряду запросов из приложения уже находится в топ 100 без ссылочного. По ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо провести анализ содержимого сайта на предмет продвижения и дать содержательный совет, что мешает продвижению, что нужно исправить и т.п. Прежде всего интересует стоимость работы.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу толковых специалистов по контекстной рекламе, продвижению на тематических форумах, e-mail-рассылкам и т. п. Книжный интернет-магазин http://kniga-podarok.com.ua - продаем книги на разные темы, по хорошим ценам и с быстрой доставкой по Киеву ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задачача: оптимизировать и продвинуть интернет магазан, локация г Ростов-на-ДонуПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется продвижение сайта по запросам: аренда автодрома багги прокат школа водительского мастерства автодром ралли спринт гоночная трассаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Киевская студия ищет SEO-специалиста на проектной основе. Первой задачей будет продвижение сайта http://elektrika.kiev.ua/ в Гугл Украина. Для начала за основу семантического ядра можно взять слова: Автоматический выключатель ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо развивать группу ВК (привлекать пользователей). Никакого спама, никаких ботов и скриптов! все вручную! Подробности с исполнителями лично. От вас – цена вопроса и в течение какого времени можете участвовать в проекте. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад