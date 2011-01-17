Добрый день, коллеги. Находимся в поиске дополнительного специалиста по SMO (ВК, ФБ, Твиттер, Одноклассники, другие менее распространённые сети). Приглашения, реклама любыми белыми методами (интересует целевая аудитория). SEO продвижение не интересует. Оплата сдельная ...
Сайт в ТОП-3 Google
Здравствуйте. Нужно продвинуть сайт в ТОП-3 Google-Украина. Ударение на Киев и Киевскую область. Список ключевиков и фраз во вложении. Список может быть в зависимости от стоимости увеличен. Сайт сейчас в разработке, тематика "телефоны virtue".
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