Сайт в ТОП-3 Google

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок218 просмотров

Здравствуйте. Нужно продвинуть сайт в ТОП-3 Google-Украина. Ударение на Киев и Киевскую область. Список ключевиков и фраз во вложении. Список может быть в зависимости от стоимости увеличен. Сайт сейчас в разработке, тематика "телефоны virtue".

14 лет назад
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров