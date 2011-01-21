Нужен план продвижения существующих страниц или групп Бренда в известных СоцСетях: Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, в Контакте. Без спама, только белыми методами. Предложите: план действий (название, методы), стоимость работы, сколько друзей или кликов-переходов принесет ...
Поисковая оптимизация по двум поисковым запросам
Поисковая оптимизация по двум поисковым запросам : промышленные колеса, индустриальные колеса. Сайт представляет собой каталог промышленных колес. На Joomla. Не компонент каталога, а странички с категориями - подкатегориями, которые ссылаются на странички с названиями изображениями. Продвигать нужно по Украине. Предложения присылайте на [email protected]
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