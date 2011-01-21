Поисковая оптимизация по двум поисковым запросам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки217 просмотров

Поисковая оптимизация по двум поисковым запросам : промышленные колеса, индустриальные колеса. Сайт представляет собой каталог промышленных колес. На Joomla. Не компонент каталога, а странички с категориями - подкатегориями, которые ссылаются на странички с названиями изображениями. Продвигать нужно по Украине. Предложения присылайте на [email protected]

Joomla
14 лет назад
peter-1975
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • План продвижения в соц. сетях

    Нужен план продвижения существующих страниц или групп Бренда в известных СоцСетях: Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, в Контакте. Без спама, только белыми методами. Предложите: план действий (название, методы), стоимость работы, сколько друзей или кликов-переходов принесет ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект по smo&smm

    Добрый день! Проходит подбор руководителя проекта по рекламе в социальных медиа: в блогах (LiveJournal, Блоги@Mail.Ru, LiveInternet, twitter.com и др.), в социальных сетях (vkontakte.ru, Twitter, odnoklassniki.ru, facebook.com и др.). ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть в ТОП10/ТОП5/ТОП3

    Продвинуть в ТОП10/ТОП5/ТОП3 - 2 страницы интернет магазина (главную и одну из категорий). Запросы подобрать оптимальные. Основные продвигаемые запросы: телевизор, телевизоры, интернет магазин, купить телевизор, купить телевизор в киеве ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение англ. сайта в англ. гугле (США,Канада)

    Доброе время суток. Необходимо продвижение в англ. Google. Дата регистрации домена март 2009 г. Доска объявлений. По условиям - оплата только при достижении топ 10 по указанным запросам, ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт в ТОП-3 Google

    Здравствуйте. Нужно продвинуть сайт в ТОП-3 Google-Украина. Ударение на Киев и Киевскую область. Список ключевиков и фраз во вложении. Список может быть в зависимости от стоимости увеличен. Сайт сейчас в разработке, тематика "телефоны virtue".

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднятие ТИЦ для 5-ти доменов

    Необходимо поднять ТИЦ для 5ти доменов, в настоящее время домены обладают ИЦ от 50 до 80 пунктов, необходимо довести уровень ТИЦ до 100-110 пунктов. Покупку ссылок в биржах типа sape.ru и аналогичных, с ежемесячным ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение группы Вконтакте и Твиттера

    Необходимо организовать продвижение группы Вконтакте и корпоративного Твиттера. Важно: показывайте портфолио, мы будем проверять участников из ваших групп. Создание аккаунтов-ботов для вступления в группу заведомо не интересно.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад