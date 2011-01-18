Продвинуть в ТОП10/ТОП5/ТОП3

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Закрыт8 заявок184 просмотра

Продвинуть в ТОП10/ТОП5/ТОП3 - 2 страницы интернет магазина (главную и одну из категорий).

Запросы подобрать оптимальные.

Основные продвигаемые запросы:

телевизор, телевизоры, интернет магазин, купить телевизор, купить телевизор в киеве

Написать текст для главной страницы для СЕО.

Прошу указать обязательно цену за каждый из приведенных запросов, сроки и позиции.

После общение запросы могут быть изменены-откоректированы.

14 лет назад
logik_q
Vitaliy 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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