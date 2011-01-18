Добрый день, коллеги. Находимся в поиске дополнительного специалиста по SMO (ВК, ФБ, Твиттер, Одноклассники, другие менее распространённые сети). Приглашения, реклама любыми белыми методами (интересует целевая аудитория). SEO продвижение не интересует. Оплата сдельная ...
Продвинуть в ТОП10/ТОП5/ТОП3
Продвинуть в ТОП10/ТОП5/ТОП3 - 2 страницы интернет магазина (главную и одну из категорий).
Запросы подобрать оптимальные.
Основные продвигаемые запросы:
телевизор, телевизоры, интернет магазин, купить телевизор, купить телевизор в киеве
Написать текст для главной страницы для СЕО.
Прошу указать обязательно цену за каждый из приведенных запросов, сроки и позиции.
После общение запросы могут быть изменены-откоректированы.
Заявки фрилансеров
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