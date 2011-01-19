Продвижение сайта

Здравствуйте,

меня зовут Игнатьева Ольга. Ищу исполнителя для продвижения сайта. Интересуют только проживающие в Киеве с возможностью личной встречи.

Предполагаемое семантическое ядро состоит из следующих слов: киев ресторан подарочный сертификат.

Мой сайт сейчас в процессе разработки (нашла разработчика также через этот сайт) и планируется выложить его в сеть через пару недель. Могу предоставить сайт в формате ppt. Сайт нешаблонный, срок разработки 1,5 месяца до получения первой рабочей версии

Бюджет $250-300 в месяц, по срокам будем обсуждать. Буду рассматривать в том числе предложения на бОльший бюджет, если будут пояснения

Можете писать мне на [email protected] или звонить на 050 688 99 57

Буду ждать от Вас предложений по предварительному бюджету

С уважением,

Игнатьева Ольга