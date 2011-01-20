Компании небоходимо сделать заказ на регистрацию по каталогам, блогам. Необходимо официальное лицо – ИП. Которое может принять такие заказы. Перевод банковским платежем. Просьба ...
Продвижение сайта турагентства в поисковиках
Необходимо продвижение сайта турагентства по ряду ключевых запросов.
Вывод в топ 10. Сайт на данный момент имеет нулевой ТИЦ, т.е. раскрутка фактически с нуля.
Список ключевиков:
1. санаторий Хилово
2. санатории Краснодарского края
3. санаторий Марциальные Воды
4. санаторий Старая Русса
5. санатории Кавминводы
6. санаторий Белые Ночи
7. Санатории Ленобласти
8. санатории белоруссии цены
9. пансионаты белоруссии
10. отдых в белоруссии
11. белоруссия отдых цены
12. летцы санаторий
13. санаторий приднепровский
14. белоруссия санаторий приднепровский
15. санаторий веста белоруссия
16. сок веста
17. санаторий сосновый бор белоруссия
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $165Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Продвинуть сайт о чае и кофе http://teamoty.com/ повысить пузо до 100 бюджет, сроки?Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо продвинуть facebook app для англоязычной аудитории. Критерий результативности - кол-во лайков конечтных пользователей. Продвижение в USA и ЗАпадной Европе. Все остальные регионы не ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт www.1translate.com Задача: раскрутить по ключевым словам "certified translation services", "russian translation services","birth certificate translation" и некоторым другим аналогичным. От вас указать стоимость и ориетировочные сроки вывода в 10-ку GoogleПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сделать анализ страниц сайта и дать рекомендации по оптимизации для поисковиковПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Сайт http://repairmyiphonenyc.com/ Поисковик гугл регион new york iphone repair nyc iphone repair ny iphone repair blackberry repair blackberry repair ny phone repair ny phone repair new ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно продвинуть сайт www.alukon.by по следующим запросам: балконные рамы алюминиевые окна алюминиевые двери офисные перегородки алюминиевые фасады Регион Беларусь. От исполнителя ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо поднять ТИц сайта, сейчас 30, сайт rusfanat.ru, оплата после апа, называйте прирост тица и вашу цену.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Есть 5 разных сайтов разной тематики - необходимо их раскрутить - попасть в топ Яндекса. ИЩУ специалиста, желательно из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Все подробности по аське или ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть товары есть сайты не удается сделать правильную рекламную компаниюПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад