ma4eto

Эдуард ma4eto

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа публикации ответов в твиттере (PHP)

    Задача разрабатываемого сервиса заключается в том, чтобы в автоматическом режиме беспрерывно искать на удаленном вэб-сервисе записи (посты, твиты и т.д.) по заданному ключевому слову и оставлять ответы (комментарии) на найденные записи. Контент для ответа по ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно требуются работоспособные рерайтеры!

    Постоянно требуется написание большого количества статей/новостей по заданным тематикам (абсолютно разные, всегда в наличии много тематик). Сотрудничать с нами можно как постоянно, так и в свободное от основной загрузки ...

    Написание статей
    Копирайтинг98 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта IT тематики

    Требуется человек на постоянную, удаленную работу по наполнению контентом сайта http://www.softcake.ru/ (Софтверная, IT тематика). В неделю: 5-7 новостей (700 - 1000 знаков) + 2-3 статьи (не менее 2000 знаков). Статьи и новости ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изготовление и верстка шаблона сайта

    Требуется изготовление и верстка шаблона информационно-новостного сайта о программном обеспечении. Сейчас сайт крутится на временном бесплатном шаблоне, структуру сайта можно посмотреть здесь: http://www.softcake.ru/ В изготовление дизайна должна входить и разработка логотипа сайта, что-то ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Натянуть HTML-шаблон на DLE
DLEHTML
Приятно работать! Хороший заказчик, всегда на связи, надеюсь на долгосрочное сотрудничество. С уважением, Сергей!
Спасибо за качественное выполнение задания.
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