Задача разрабатываемого сервиса заключается в том, чтобы в автоматическом режиме беспрерывно искать на удаленном вэб-сервисе записи (посты, твиты и т.д.) по заданному ключевому слову и оставлять ответы (комментарии) на найденные записи. Контент для ответа по ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Постоянно требуется написание большого количества статей/новостей по заданным тематикам (абсолютно разные, всегда в наличии много тематик). Сотрудничать с нами можно как постоянно, так и в свободное от основной загрузки ...Копирайтинг98 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется готовый HTML шаблон, который нужно адаптировать под DLE 9.5 От Вас хотелось бы услышать стоимость, по срокам сильно не тороплю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется человек на постоянную, удаленную работу по наполнению контентом сайта http://www.softcake.ru/ (Софтверная, IT тематика). В неделю: 5-7 новостей (700 - 1000 знаков) + 2-3 статьи (не менее 2000 знаков). Статьи и новости ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется изготовление и верстка шаблона информационно-новостного сайта о программном обеспечении. Сейчас сайт крутится на временном бесплатном шаблоне, структуру сайта можно посмотреть здесь: http://www.softcake.ru/ В изготовление дизайна должна входить и разработка логотипа сайта, что-то ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Тематика сайтов: Рекламное агентство и промышленная компания. От исполнителя требуется скорость выполнения, первые макеты необходимо сдать к 28.03.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо продвижение сайта турагентства по ряду ключевых запросов. Вывод в топ 10. Сайт на данный момент имеет нулевой ТИЦ, т.е. раскрутка фактически с нуля. Список ключевиков: 1. ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад